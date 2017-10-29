Энтони: у Уэстбрука есть трипл-дабл и против «Оклахома-Сити»

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони в шутку заметил, что в активе его партнёра разыгрывающего Расселла Уэстбрука теперь есть трипл-даблы против всех без исключения команд НБА, включая его собственную.



«У Уэстбрука есть один трипл-дабл и против «Оклахома-Сити». Он совершил его на тренировке. Так что Расселл оформил трипл-дабл и против своей команды», – передаёт слова Энтони ESPN.



Трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» стал для Уэстбрука третьим в сезоне и 82-м в карьере. Теперь в его активе есть в активе трипл-даблы против каждой из 29 команд лиги, с которыми он играл.

Уэстбрук – первый в НБА с трипл-даблами против каждой команды, с которой играл