Лонзо Болл: две мои глупые ошибки помешали «Лейкерс» отыграться в матче с «Ютой»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл считает, что именно его неудачные действия стали причиной поражения от «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.



«Беру вину за результат на себя. «Лейкерс» были близки к тому, чтобы отыграться. Но две мои глупые ошибки перечеркнули всё. То добивание сверху Митчелла изменило ход всего поединка. Я должен был поставить ему спину. А потом ещё и допустил потерю.

Я могу серьёзно прибавить. 9 очков и 4 передачи – это не всё, на что я способен», – цитирует Болла ESPN.



Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 81:96.