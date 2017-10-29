Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лонзо Болл: две мои глупые ошибки помешали «Лейкерс» отыграться в матче с «Ютой»

29 октября 2017, воскресенье. 11:04 Баскетбол

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл считает, что именно его неудачные действия стали причиной поражения от «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

«Беру вину за результат на себя. «Лейкерс» были близки к тому, чтобы отыграться. Но две мои глупые ошибки перечеркнули всё. То добивание сверху Митчелла изменило ход всего поединка. Я должен был поставить ему спину. А потом ещё и допустил потерю.
Я могу серьёзно прибавить. 9 очков и 4 передачи – это не всё, на что я способен», – цитирует Болла ESPN.

Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 81:96.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Лонзо Болл
Новости. Баскетбол
29 октября 2017, воскресенье
11:04 Лонзо Болл: две мои глупые ошибки помешали «Лейкерс» отыграться в матче с «Ютой»
10:52 Уэйд: однажды «Кливленд» устанет от поражений и провалов на старте матчей
10:46 Лю: более эффективная игра в нападении поможет «Кливленду» лучше обороняться
10:34 Леброн Джеймс: не нужно делать поспешные выводы об игре «Кливленда»
09:57 Джинобили сравнил поражение «Сан-Антонио» от «Орландо» со снежным комом
09:51 Уэстбрук: не знал, что я установил рекорд, просто хотел победить «Чикаго»
09:39 Энтони: у Уэстбрука есть трипл-дабл и против «Оклахома-Сити»
09:30 Казинс повторил феноменальное достижение Чемберлена, Робертсона и Бэйлора
09:19 Уэстбрук – первый в НБА с трипл-даблами против каждой команды, с которой играл
08:17 «Клипперс» потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Детройту»
07:26 «Портленд» победил «Финикс», «Лейкерс» крупно проиграли «Юте»
06:06 24 очка Ирвинга помогли «Бостону» на выезде победить «Майами»
05:33 «Хьюстон» проиграл «Мемфису», Харден набрал 20 очков
05:24 «Оклахома-Сити» разгромил «Чикаго» — "+32", Уэстбрук оформил трипл-дабл
04:29 «Нью-Орлеан» нанёс «Кливленду» второе поражение кряду, Казинс оформил трипл-дабл
00:47 Роуз не сыграет в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс»
28 октября 2017, суббота
23:51 Эмбиид: хочу быть, как Брайант, и провести всю карьеру в одной команде
23:13 Попович: «Сан-Антонио» не выиграл бы титулы, если бы не бросал трёхочковые
22:27 Э. Дэвис сыграет в поединке с «Кливленд Кавальерс»
20:29 Баскетболист ударил партнёра по команде в матче 2-го дивизиона чемпионата Литвы
19:42 Маццон: иногда «Автодор» действительно сумасшедшая команда
18:44 Обрадович: «Локомотиву-Кубань» нужно поработать над защитой
17:53 21 очко Робинсона помогло «Автодору» победить «Калев»
17:45 Дончич — MVP четвёртого тура Евролиги
17:27 Евролига представила лучшие моменты 4-го тура регулярного чемпионата
17:04 16 очков Рагланда помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Нижний Новгород»
15:35 НБА предоставит «Бостон Селтикс» исключение травмированного игрока
14:53 Итудис: спровоцировали 18 потерь, и это стало залогом успеха в матче с «Эфесом»
13:23 С. Обрадович: в домашних играх нужно особенно стремиться к победе
13:13 Попович: игроки «Мэджик» не давали нам делать задуманное на протяжении 48 минут
13:00 Самолёт «Оклахома-Сити» получил большую вмятину во время полёта
12:40 Эффектный данк Порзингиса – лучший момент минувшего игрового дня в НБА
12:24 Уолтон: не беспокоюсь из-за бросков Лонзо Болла
12:16 Келли Убре попытался ударить Клэя Томпсона
12:00 Лонзо Болл: круто, что Леброн Джеймс поздравил меня с днём рождения
11:28 «Атланта» показала видео в честь Пола Миллсэпа
10:21 «Хьюстон» установил рекорд НБА по количеству трёхочковых попыток за половину
10:14 Др. Грин о драке с Б. Билом: меня ударили дважды. Что я должен был делать?
09:45 Брайант: хотел бы, чтобы в Зале славы меня представил М. Джордан или Ф. Джексон
09:25 Дрэймонд Грин и Брэдли Бил были удалены за драку
09:22 Джон Уолл не удержался на ногах, пытаясь забрать мяч у Стивена Карри
08:13 «Голден Стэйт» вырвал победу в матче с «Вашингтоном», Дюрант набрал 31 очко
08:01 Трипл-дабл Лоури помог «Торонто» одержать победу над «Лейкерс» в Лос-Анджелесе
07:15 Харден оформил 32-й трипл-дабл в карьере
05:48 «Миннесота» взяла верх над «Оклахомой», Таунс отметился 33 очками и 19 подборами
Все новости RSS
Партнерский контент