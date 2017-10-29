Джеймс: с «Кливлендом» всё в порядке

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое его команда потерпела минувшей ночью в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс». Лидер команды из Огайо дал понять, что не намерен паниковать в связи с неудовлетворительным стартом сезона.

«Я в порядке. И „Кливленд“ тоже в порядке. Сезон будет долгим. Ещё слишком рано о чём-то говорить», — приводит слова Джеймса The Score.

Поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» стало для «Кливленда» вторым кряду. Ранее команда Тайрона Лю уступила «Бруклин Нетс».