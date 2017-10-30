Джеймс: не собираюсь сходить с ума из-за октябрьских поражений

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после крупного поражения от «Нью-Йорк Никс» (95:114) признался, что не беспокоится из-за плохих результатов команды на старте сезона.



«Какой сейчас месяц? Октябрь? Я не собираюсь сходить с ума из-за этого прямо сейчас», – цитирует Джеймса ESPN.



Стоит отметить, что «Кавальерс» проиграли три последних матчах подряд. В этом сезоне клуб провёл уже семь игр, проиграв четыре из них. Сейчас «Кливленд» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Нью-Йорк» разгромил «Кливленд», Хардуэй и Порзингис набрали 66 очков на двоих