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Джеймс: не собираюсь сходить с ума из-за октябрьских поражений

30 октября 2017, понедельник. 09:32 Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после крупного поражения от «Нью-Йорк Никс» (95:114) признался, что не беспокоится из-за плохих результатов команды на старте сезона.

«Какой сейчас месяц? Октябрь? Я не собираюсь сходить с ума из-за этого прямо сейчас», – цитирует Джеймса ESPN.

Стоит отметить, что «Кавальерс» проиграли три последних матчах подряд. В этом сезоне клуб провёл уже семь игр, проиграв четыре из них. Сейчас «Кливленд» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
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