Роуз: я хотел остаться в «Нью-Йорке»

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз признался, что был не против подписать новый контракт с «Нью-Йорк Никс» минувшим летом.



«Я и мои представители ничего не слышали от руководства «Нью-Йорка». Мы знали, что они, скорее всего, ищут кого-то другого. Затем они выбрали на драфте разыгрывающего защитника.



Мне очень хотелось остаться. Мне нравилось играть там, несмотря на поражения. Мне нравился город и болельщики. Но они внесли изменения. Фил Джексон ушёл. Мне нравилось быть частью этого», – приводит слова Роуза Daily News.

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