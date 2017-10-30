Ильясова пропустит 1-2 недели из-за ушиба кости

Форвард «Атланты Хоукс» Эрсан Ильясова пропустит до двух недель из-за ушиба кости. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



В нынешнем регулярном чемпионате Ильясова принял участие в четырёх поединках. 30-летний баскетболист проводил на паркете по 24,3 минуты, набирал по 5,5 очка, собирал по 5,5 подбора, отдавал по 0,8 передачи, а также совершал по 1,5 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.



«Атланта» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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