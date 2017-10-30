Лю: последние поражения «Кливленда» – это неприемлемо

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после поражения от «Нью-Йорк Никс» (95:114) прокомментировал неудачный старт регулярного чемпионата.



«Поражение от «Нью-Йорка» и два предыдущих – это неприемлемо. Единственный способ, который поможет нам справиться с этой ситуацией, – это продолжать работать. Это касается как игроков, так и тренеров. И мы собираемся сделать это. Недопустимо проигрывать так, как это сделали мы в последних матчах», – приводит слова Лю ESPN.



В этом сезоне «Кливленд» провёл семь игр, проиграв четыре из них. Сейчас клуб из штата Огайо занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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