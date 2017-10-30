Латвийский форвард Роландс Фрейманис покинул ВЭФ. 29-летний баскетболист вернётся в Турцию, где будет выступать за «Газиантеп». Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил инсайдер Дэвид Пик.



За ВЭФ Фрейманис выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне Роландс принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Форвард проводил на паркете по 26,7 минуты, набирал по 12,7 очка, собирал по 5,7 подбора и отдавал по 0,3 передачи в среднем за игру.



Ранее Фрейманис играл в Турции за «Ушак» с 2016 по 2017 год.

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