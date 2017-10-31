Хорнасек: уверенность, полученная на Евробаскете-2017, помогает Порзингису в НБА

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Джефф Хорнасек высказал мнение о причинах высокой результативности мощного форварда команды Кристапса Порзингиса на старте сезона.



«Многое зависит от атлетизма. Его просто не могут достать. Порзингис будто говорит соперникам: «Я буду бросать прямо через вас». Атлетизм даёт ему возможность видеть игру как бы в замедленной съёмке. И это всего на третий год в НБА. Сказывается и уверенность в себе, полученная Кристапсом во время выступлений на Евробаскете-2017. Все эти факторы повлияли на его действия в нападении», – цитирует Хорнасека New York Daily News.