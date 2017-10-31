Рубио: болельщики «Юты» хотят получить удовольствие, и я тоже его получаю

Разыгрывающий защитник «Юты Джаз» Рики Рубио поделился впечатлениями от победы над «Даллас Маверикс» (104:89) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА и похвалил болельщиков своей команды.

«У болельщиков очень хорошая химия с командой, вы наверняка видите, что они очень любят баскетбол. Они приходят сюда, чтобы получить удовольствие. И я тоже его получаю», – передаёт слова Рубио Salt Lake Tribune.

В игре с «Даллас Маверикс» испанец набрал 20 очков, 6 передач и 4 перехвата за 33 минуты, реализовав 8 бросков с игры из 15.