Уолтон: Болл не виноват в поражении «Лейкерс» от «Юты»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал слова разыгрывающего Лонзо Болла, заявившего, что именно его неудачные действия стали причиной поражения от «Юты Джаз» (81:96) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Это не его вина, он не виноват. Но некоторые эпизоды из той игры могут многому научить. Мне нравится, что он хочет взять на себя ответственность за это поражение. Это то, что делают лидеры, — они берут всё на себя. Но это не значит, что мы проиграли ту игру из-за него. В игре с „Ютой“ он сделал много хорошего», – цитирует Уолтона ESPN.