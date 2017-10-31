Кларксон: Болл только начал. Ему всего 20 лет, всё будет в порядке

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джордан Кларксон поддержал разыгрывающего Лонзо Болла, заявившего, что именно его неудачные действия стали причиной поражения от «Юты Джаз» (81:96) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Он только начал этот процесс. Ему всего 20 лет, он учится, но всё будет в порядке. Он определённо вступает в роль лидера, делая такие комментарии. Мы знаем, что он хочет выигрывать. Стремится брать на себя ответственность — это хорошее качество», — приводит слова Джордана Кларксона ESPN.