Гобер: «Юте» нужно было перестать помогать «Далласу», что мы и сделали

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер поделился впечатлениями от победы над «Даллас Маверикс» (104:89) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

«Мы чувствовали, что в первой половине они попали много тяжёлых бросков. Нам нужно было играть умнее, чтобы не помогать команде соперника. Мы вышли на вторую половину и сделали это, сумев остановить атаку „Далласа“», – передаёт слова Гобера Salt Lake Tribune.

В игре с «Даллас Маверикс» француз набрал 17 очков, 12 подборов, 6 передач и 6 блок-шотов за 33 минуты.