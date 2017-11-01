«Орландо» не стал продлевать контракт с Хезоньей на сезон-2018/19

«Орландо Мэджик» не стал активировать опцию четвертого года в контракте 22-летнего форварда Марио Хезоньи. Хорват выйдет на рынок свободных агентом предстоящим летом в качестве неограниченно свободного агента.

Накануне «Орландо» вел переговоры с «Сакраменто Кингз» об обмене Хезоньи на Малаки Ричардсона и драфт-пик второго раунда, однако сделка не увенчалась успехом.

Хезонья — пятый номер драфта-2015. В нынешнем сезоне он принял участие в 6 играх, набирая в них 4 очка и совершая 2,3 подбора в среднем.