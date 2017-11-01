Ватутин: решение по участию игроков ЦСКА в отборочных играх сборных примет клуб

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб не будет перекладывать на своих игроков решение по участию в отборочных матчах сборных.



«Уже понятно, что компромисс невозможен. Евролига и ФИБА не придут к договорённостям по окнам для сборных команд. Сейчас можно лишь думать о том, как выйти из положения хотя бы с минимальными потерями. И я не уверен, что такой вариант существует. Я много раз говорил: как бы сильно ни выглядела позиция Евролиги, какой бы логичной и аргументированной она ни казалась, не отпуская игроков в сборную, клубы оказываются в очень плохом репутационном положении. Модель абсолютно линейная – не дал игроков, сборная не попала на чемпионат мира, осложнила отбор на Олимпиаду, а то и вовсе пропустила главный турнир четырёхлетия. Кто виноват? Правильно, клуб. Со всеми вытекающими последствиями.



По сути, решение данного вопроса находится только в компетенции руководящих организаций, и «большие» спортивные руководители должны принять ответственность на себя. Сейчас нелёгкий и несправедливый выбор предлагается сделать клубам и баскетболистам. Могу сказать, что итоговое решение по участию игроков ЦСКА в отборочных матчах, каким бы оно ни было, будет принято именно клубом. Мы точно не будем перекладывать его на спортсменов», – приводят слова Ватутина «Известия».

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