Лю: прямо сейчас игроки «Кливленда» не получают удовольствие от баскетбола

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю назвал причины слабой игры его подопечных на старте нынешнего сезона.



«За пределами паркета у нас отличная командная химия, отличные отношения. Нам просто нужно стать лучше на площадке. Надо начать общаться и наслаждаться игрой вместе. Прямо сейчас парни не получают удовольствие от баскетбола», – приводит слова Лю ESPN.



В стартовых 7 матчах «Кливленд» потерпел 4 поражения. На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Лав: «Кливленд» отлично выглядит на бумаге, но не на паркете