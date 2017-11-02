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175 лет назад 2016
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Бен Симмонс: почти трипл-дабл — это круто, но победа будет поважнее

Баскетбол

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (119:109).

«Впечатляющая статистика, но победа будет поважнее. Победа и трипл-дабл? Это было бы неплохо, но сегодня не сложилось. Я допустил несколько ошибок.

Я способен на большее. Должен продолжать упорно трудиться и много работать над собой в тренажерном зале. Думаю, ближайшая пара лет будет очень веселой", — цитирует Симмонса ESPN.

Симмонс набрал 19 очков, 13 подборов и 9 передач при 4 потерях за 33 минуты.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Атланта Хоукс Филадельфия Сиксерс Бен Симмонс
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