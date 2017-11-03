Барцокас: «Химки» провели отличный матч, ведь победить в Мадриде совсем непросто

Главный тренер БК «Химки» Георгиос Барцокас остался доволен победой подопечных в Мадриде над местным «Реалом» (86:80) в в пятом туре регулярного чемпионата Евролиги.



«Понятно, что мы провели отличный матч, потому что победить в Мадриде совсем непросто. «Реал» проиграл первый матч в сезоне, включая все соревнования, поэтому сегодня мы должны быть довольны. Мы верим в себя. Для нас это первая выездная победа в Евролиге, ведь в матче с «Олимпиакосом» мы сыграли плохо.



Сегодня мы выглядели цельно как в защите, так и в нападении. Когда мы стали контролировать ход встречи и уменьшили количество потерь — а если я помню, то только в первой половине мы 11 раз теряли мяч — нам удалось выиграть этот матч, благодаря проявленному терпению в атаке, а также выводу открытого игрока на бросок. Все должны признать, что с новым форматом Евролиги победы и поражения стали обычной частью игр. В прошлом сезоне «Фенербахче» выиграл титул, хотя в регулярном чемпионате проигрывал много раз. В национальных чемпионатах, особенно в Испании, который отличается своей сложностью, можно проиграть везде, проводя матчи на подобном уровне каждые два-три дня.



Мы рады, сейчас у нас четыре победы и одно поражение, но у нас сложное расписание, и впереди домашний матч с ЦСКА в чемпионате. Поздравляю своих игроков. Проведём анализ того, что мы сделали правильно и неправильно, и будем двигаться дальше», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

20 очков Шведа помогли «Химкам» добыть выездную победу над «Реалом»