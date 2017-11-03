Швед: в Мадриде у меня получилась неплохая игра, но самое важное — победа

Защитник БК «Химки» Алексей Швед, набравший 20 очков в противостоянии с «Реалом» в Мадриде в пятом туре Евролиги, отметил важность победы над испанским грандом, одержанной со счётом 86:80.



«Для нас это очень важная победа. Все знают, как тяжело играть в Мадриде на их площадке, с отличной поддержкой трибун, которые помогают своей команде. До этого матча у «Реала» не было поражений, поэтому когда мы отправлялись в Испанию, то понимали, что будет тяжёлая игра. Рады, что победили.



Всегда стараюсь помогать своей команде и выкладываться на сто процентов. Думаю, сегодня у меня получилась неплохая игра, но мы играем как команда. Выиграли, и это самое важное», — цитирует Шведа клубная пресс-служба.

20 очков Шведа помогли «Химкам» добыть выездную победу над «Реалом»