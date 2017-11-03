Джулиус Рэндл: очевидно, что Д'Анджело Расселлу очень хорошо в «Бруклине»

Мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиус Рэндл ответил на вопрос о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселле, ранее выступавшем за калифорнийский клуб.

«Он хорошо начал сезон. Он снова находится в крупном городе — Нью-Йорк тоже очень большой. Очевидно, что он очень хорошо себя чувствует в новой команде.



Рассел будет чрезвычайно взволнован, эта игра будет для него особенной. А для кого бы это было не так?» — цитирует Рэндла ESPN.

«Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Бруклин Нетс» 4 ноября на своей площадке, начало — в 05:30 мск.