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175 лет назад 2016
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Джулиус Рэндл: очевидно, что Д'Анджело Расселлу очень хорошо в «Бруклине»

Баскетбол

Мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиус Рэндл ответил на вопрос о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселле, ранее выступавшем за калифорнийский клуб.

«Он хорошо начал сезон. Он снова находится в крупном городе — Нью-Йорк тоже очень большой. Очевидно, что он очень хорошо себя чувствует в новой команде.

Рассел будет чрезвычайно взволнован, эта игра будет для него особенной. А для кого бы это было не так?» — цитирует Рэндла ESPN.

«Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Бруклин Нетс» 4 ноября на своей площадке, начало — в 05:30 мск.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс Д'Анджело Расселл Джулиус Рэндл
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