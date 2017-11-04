Джеймс — самый молодой игрок в истории НБА, набравший 29 тыс. очков за карьеру

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» (130:122) набрал 57 очков и преодолел отметку в 29 тыс. очков за карьеру. Теперь на счету Леброна 29 049 очков. 32-летний баскетболист стал седьмым игроком в истории НБА, который перешагнул этот рубеж.

При этом Джеймс стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 29 тыс. очков за карьеру. Ранее это достижение принадлежало Коби Брайанту, который добился такого результата в 33 года.

Помимо Брайанта и Джеймса отметку в 29 тысяч очков перешагнули Карл Мэлоун, Майкл Джордан, Уилт Чемберлен, Дирк Новицки и Карим Абдул-Джаббар. Лидером по этому показателю является Абдул-Джаббар – 38 387 очков.