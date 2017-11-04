Джеймс после матча с «Вашингтоном»: лучшие ощущения в карьере

Минувшей ночью форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс набрал 57 очков в матче с «Вашингтон Уизардс», что помогло его команде прервать серию поражений. Джеймс в этом поединке преодолел рубеж в 29 000 набранных очков в НБА, став таким образом самым молодым игроком лиги, кому покорилось подобное достижение. Форвард поделился впечатлениями после матча, отметив, что не чувствует себя молодым.

«Да, может, я самый молодой по этому показателю, но не чувствую себя молодым. Как бы то ни было, это были лучшие в карьере ощущения. Тем не менее мне нужно продолжать.

Я должен был сделать то, что сделал, чтобы прервать нашу серию поражений. Вы знаете меня давно, я долгие годы в лиге, и я не воспринимаю поражений", — приводит слова Джеймса The Score.