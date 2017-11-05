Стивен Карри побил личный рекорд по показателю «плюс-минус», добившись «+44»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри добился показателя «плюс-минус» в «+44» в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Таким образом, он установил новый личный рекорд в этой категории, которая показывает преимущество команды игрока над соперником на тех отрезках, когда он находился на паркете. Промежутки, в которых Карри сидел на скамейке, «Уорриорз» проиграли «-25».

Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 127:108, а защитник в ней набрал 22 очка, отдал 11 передач и сделал два перехвата за 30 минут на площадке.