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175 лет назад 2016
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Маркканен останется игроком стартовой пятёрки, несмотря на возвращение Портиса

Баскетбол

Тяжёлый форвард «Чикаго Буллз» Лаури Маркканен продолжит оставаться игроком стартовой пятёрки, невзирая на возвращение в ротацию Бобби Портиса, об этом заявил тренер команды из Иллинойса Фред Хойберг, сообщает The Score.

Перед стартом сезона Маркканен рассматривался как третий мощный форвард команды. Однако драка двух других баскетболистов этой позиции — Николы Миротича и Бобби Портиса, привела к тому, что первый получил травму и выбыл из строя, а второй отбывал дисквалификацию в восемь матчей.

Тем временем Маркканен набирал 16,3 очка и 9 подборов в среднем за игру. Теперь же, после того как дисквалификация Портера истекла, Маркканен мог потерять место в старте, но, по заверению тренера, именно финн останется основным четвёртым номером команды.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Чикаго Буллз Лаури Маркканен
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