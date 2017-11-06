«Вашингтон» без Уолла переиграл «Торонто», Бил набрал 38 очков

«Вашингтон Уизардс» победил «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 107:96 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча «Торонто» ни разу не вёл в счёте.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 38 очков. Ещё 19 очков на счету Отто Портера. Разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл участия во встрече не принимал. За «Торонто» 26 очков набрал Демар Дерозан, ещё 19 в активе Нормана Пауэлла.