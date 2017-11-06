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«Вашингтон» без Уолла переиграл «Торонто», Бил набрал 38 очков

Баскетбол

«Вашингтон Уизардс» победил «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 107:96 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча «Торонто» ни разу не вёл в счёте.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 38 очков. Ещё 19 очков на счету Отто Портера. Разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл участия во встрече не принимал. За «Торонто» 26 очков набрал Демар Дерозан, ещё 19 в активе Нормана Пауэлла.

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
96 : 107 (17:32, 29:30, 30:22, 20:23)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Дерозан - 26, Пауэлл - 19, Райт - 11, Ванвлит - 10, Ибака - 7, Сиакам - 7, Ногуэйра - 6, Валанчюнас - 6, Пёлтль - 2, Лоури - 2, Маккинни, Миллер, Ануноби, Браун, Кабокло, Майлз
Вашингтон Уизардс: Бил - 38, Портер - 19, Гортат - 11, Убре - 10, Моррис - 10, Маинми - 7, Скотт - 5, Фрейзер - 4, Микс - 3, Саторански, Макклеллан, Уолл, Майк, Робинсон, Маккалох, Смит
Уолл может пропустить матч с «Торонто»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Торонто Рэпторс Брэдли Бил Демар Дерозан Джон Уолл
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