Грег Попович обошёл Фила Джексона по количеству побед за карьеру

Победа над «Финикс Санз» (112:95) в матче регулярного чемпионата НБА стала для главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича 1156-й в карьере.



Таким образом, Попович обошёл по этому показателю экс-тренера «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Фила Джексона. Сейчас Грег занимает шестое место по количеству победных матчей в карьере.



Первую строчку занимает Дон Нельсон с результатом 1335 побед. На второй позиции расположился Ленни Уилкинс 1332. Первую тройку замыкает бывший главный тренер «Юты Джаз» Джерри Слоун (1221).

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