Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Грег Попович обошёл Фила Джексона по количеству побед за карьеру

Баскетбол

Победа над «Финикс Санз» (112:95) в матче регулярного чемпионата НБА стала для главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича 1156-й в карьере.

Таким образом, Попович обошёл по этому показателю экс-тренера «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Фила Джексона. Сейчас Грег занимает шестое место по количеству победных матчей в карьере.

Первую строчку занимает Дон Нельсон с результатом 1335 побед. На второй позиции расположился Ленни Уилкинс 1332. Первую тройку замыкает бывший главный тренер «Юты Джаз» Джерри Слоун (1221).

«Сан-Антонио» дома разгромил «Финикс»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз Чикаго Буллз Юта Джаз Грег Попович Джерри Слоун Фил Джексон
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент