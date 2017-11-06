Уолтон: честно говоря, я не ожидал, что «Лейкерс» будут так хорошо защищаться

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон после победы над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА похвалил команду за игру в защите. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 107:102 в пользу хозяев.

«Мы довольны тем, где находимся на данном этапе. Меня радует тот факт, что в каждом матче мы находим способы конкурировать и защищаться на хорошем уровне. Честно говоря, я не ожидал, что мы будем так хорошо защищаться уже на старте сезона», — цитирует тренера ESPN.