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175 лет назад 2016
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Уолтон: честно говоря, я не ожидал, что «Лейкерс» будут так хорошо защищаться

Баскетбол

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон после победы над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА похвалил команду за игру в защите. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 107:102 в пользу хозяев.

«Мы довольны тем, где находимся на данном этапе. Меня радует тот факт, что в каждом матче мы находим способы конкурировать и защищаться на хорошем уровне. Честно говоря, я не ожидал, что мы будем так хорошо защищаться уже на старте сезона», — цитирует тренера ESPN.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Люк Уолтон
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