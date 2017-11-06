Порзингис и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА

Мощный форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.

Порзингис в течение недели набирал в среднем 33,5 очка, совершал 6,8 подбора и ставил 3,3 блока за игру. На счету Хардена на минувшей неделе в среднем 36,3 очка и 10 передач за игру.

Порзингис в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» обновил личный рекорд результативности, набрав 40 очков.

В игре с «Ютой Джаз» Джеймс Харден также обновил личный рекорд результативности, набрав 56 очков.