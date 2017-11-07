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«Бостон» одолел «Атланту», одержав 9-ю победу подряд, Ирвинг набрал 35 очков

Баскетбол

«Бостон Селтикс» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НБА, переиграв «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на «Филипс-Арене» в Атланте и завершилась со счётом 110:107 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 35 очков. Джейсон Тейтум записал себе в актив 21 очко, Эл Хорфорд оформил дабл-дабл (15 очков, 10 подборов). За «Атланту» 23 очка набрал Деннис Шрёдер, а Дуэйн Дедмон оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов.

Эта победа стала для «Селтикс» девятой подряд.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
107 : 110 (25:26, 29:28, 21:28, 32:28)
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Шрёдер - 23, Дедмон - 19, Белинелли - 19, Дилэйни - 13, Бэббит - 9, Коллинс - 8, Принс - 7, Бэйзмор - 5, Айзея - 4, Кавано, Бембри, Мускала, Бруссино, Ильясова, Магетти, Дорси, Пламли
Бостон Селтикс: Ирвинг - 35, Тейтум - 21, Хорфорд - 15, Браун - 11, Смарт - 9, Розир - 8, Оджелей - 6, Тайс - 3, Бэйнс - 2, Аллен, Бёрд, Ларкин, Моррис, Хэйворд, Надер, Ябуселе
«Бостон» продлил победную серию до 8 матчей, разгромив «Орландо» — «+16»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Бостон Селтикс Кайри Ирвинг
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