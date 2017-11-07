«Бостон» одолел «Атланту», одержав 9-ю победу подряд, Ирвинг набрал 35 очков

«Бостон Селтикс» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НБА, переиграв «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на «Филипс-Арене» в Атланте и завершилась со счётом 110:107 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 35 очков. Джейсон Тейтум записал себе в актив 21 очко, Эл Хорфорд оформил дабл-дабл (15 очков, 10 подборов). За «Атланту» 23 очка набрал Деннис Шрёдер, а Дуэйн Дедмон оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов.

Эта победа стала для «Селтикс» девятой подряд.