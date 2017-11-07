«Бруклин» обыграл «Финикс», прервав проигрышную серию, у Мозгова — 2 очка

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 98:92 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 23 очка. Джо Харрис записал себе в актив 18 очков, Демарре Кэрролл оформил дабл-дабл (14 очков, 11 подборов). Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 16 минут, набрал 2 очка, сделал 2 подбора, 1 перехват и совершил 2 потери. За «Финикс» 20 очков набрал Ти Джей Уоррен, ещё 18 — Девин Букер.

Благодаря этой победе «Нетс» прервали серию из четырёх поражений.