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«Бруклин» обыграл «Финикс», прервав проигрышную серию, у Мозгова — 2 очка

Баскетбол

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 98:92 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 23 очка. Джо Харрис записал себе в актив 18 очков, Демарре Кэрролл оформил дабл-дабл (14 очков, 11 подборов). Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 16 минут, набрал 2 очка, сделал 2 подбора, 1 перехват и совершил 2 потери. За «Финикс» 20 очков набрал Ти Джей Уоррен, ещё 18 — Девин Букер.

Благодаря этой победе «Нетс» прервали серию из четырёх поражений.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
92 : 98 (19:28, 22:19, 27:25, 24:26)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Уоррен - 20, Букер - 18, Джеймс - 16, Юлис - 11, Лень - 7, Дадли - 6, Джексон - 4, Крисс - 4, Чендлер - 3, Дэниелс - 3, Рид, Бендер, Бледсо, Питерс, Уильямс, Джонс, Найт
Бруклин Нетс: Расселл - 23, Харрис - 18, Краббе - 15, Кэрролл - 14, Зеллер - 12, Динуайдди - 4, ЛеВерт - 4, Холлис-Джефферсон - 4, Мозгов - 2, Эйси - 2, Букер, Аллен, Уайтхед, Килпатрик, Лин, Уаттара, Уайли
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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