Буденхольцер: жалею, что научили Хорфорда в «Атланте» точно бросать трёхочковые

Главный тренер «Атланта Хоукс» Майк Буденхольцер после поражения в матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс» с юмором отметил умение мощного форварда соперника Эла Хорфорда играть на периметре.



«Жалею, что мы в «Атланте» научили Хорфорда точно бросать трёхочковые. Думаю, мы внесли немалый вклад в развитие его навыков. Умение Эла пасовать открывает для него больше возможностей для проходов и бросков. Он – очень сильный и умный баскетболист», – цитирует Буденхольцера ESPN.



Встреча завершилась поражением «Хоукс» со счётом 107:110.

«Бостон» одолел «Атланту», одержав 9-ю победу подряд, Ирвинг набрал 35 очков