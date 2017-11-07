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175 лет назад 2016
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Буденхольцер: жалею, что научили Хорфорда в «Атланте» точно бросать трёхочковые

Баскетбол

Главный тренер «Атланта Хоукс» Майк Буденхольцер после поражения в матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс» с юмором отметил умение мощного форварда соперника Эла Хорфорда играть на периметре.

«Жалею, что мы в «Атланте» научили Хорфорда точно бросать трёхочковые. Думаю, мы внесли немалый вклад в развитие его навыков. Умение Эла пасовать открывает для него больше возможностей для проходов и бросков. Он – очень сильный и умный баскетболист», – цитирует Буденхольцера ESPN.

Встреча завершилась поражением «Хоукс» со счётом 107:110.

«Бостон» одолел «Атланту», одержав 9-ю победу подряд, Ирвинг набрал 35 очков
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Атланта Хоукс Бостон Селтикс Майк Буденхольцер Эл Хорфорд
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