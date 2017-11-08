Остин Риверс: отношения между Блэйком Гриффином и Крисом Полом были странными

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Остин Риверс назвал странными отношения между мощным форвардом Блэйком Гриффином и разыгрывающим Крисом Полом, который минувшим летом был обменян в «Хьюстон Рокетс».

«Динамика отношений между Блэйком и Крисом была странной. Я не знаю, почему. Это просто было странно. Никто не знал, кто был лидером команды, и если бы кто-то начал бы это выяснять, ситуация превратилась бы в спор.

Я думаю, некоторые иногда боялись что-то сказать Блэйку, потому что не знали, как он отреагирует. Теперь он совершенно другой человек, более доступный для разговора, и я думаю, что это потому, что мы его приняли как лидера. Мы знаем, кто наш лидер. Мы идём ва-банк с Блэйком Гриффином", — сказал Остин Риверс.