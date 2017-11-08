Попович: Кавай Леонард восстанавливается медленнее Тони Паркера

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сообщил, что разыгрывающий Тони Паркер завершит восстановление раньше форварда Кавая Леонарда.



«Непонятно почему, но восстановление Леонарда проходит медленнее, чем у Паркера. Просто ему труднее даётся процесс реабилитации. Его организм реагирует по-другому. Тони находится уже на стадии тренировок 5 на 5, но ему потребуется ещё несколько недель. Он идёт в правильном направлении, как и Кавай. Но Леонарду нужно больше времени», – приводит слова Поповича San Antonio Express-News.

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