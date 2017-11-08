Джеймс сравнялся с Джорданом по количеству матчей в регулярном чемпионате

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс сравнялся с легендарным защитником «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс» Майклом Джорданом по количеству матчей в регулярном чемпионате.



Поединок с «Милуоки Бакс» (124:119) стал для 32-летнего Джеймса 1072-м в карьере. Леброн провёл больше игровых минут (41 688 против 41 011), но не сумел опередить Джордана по количеству набранных очков (29 105 против 32 292), перехватов (1765 против 2514) и блок-шотов (830 против 893). Джеймсу удалось превзойти Майкла по количеству подборов (7788 против 6672) и результативных передач (7561 против 5633).



Нынешний сезон стал для Леброна 15-м в карьере.

Джеймс после матча с «Вашингтоном»: лучшие ощущения в карьере