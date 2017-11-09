Толливер: самое главное, что Драммонд больше не боится пробивать штрафные

Форвард «Детройт Пистонс» Энтони Толливер похвалил центрового Андре Драммонда за прогресс при выполнении штрафных бросков.

«Уверенность Драммонда при пробитии штрафных передается всей команде. Он играет с большей энергией, он хочет чаще использовать свои физические данные, продавливать, идти в контакт. Когда он получает мяч, он ничего не избегает. Он становится более агрессивным, что только делает его лучше, как и всю нашу команду. Это замечательно. Это полностью изменит динамику развитию нашей команды, если он продолжит в том же духе. Пока что всё здорово.

Прежде всего, он больше не боится пробивать штрафные, это главное. Я чувствую, что в прошлом он хотел избежать контакта, чтобы лишний раз не вставать на линию. Теперь всё иначе", — цитирует игрока ESPN.