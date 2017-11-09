Тренер «Торино» Банчи: игра УНИКСа в первой половине была просто образцовой

Главный тренер «Торино» Лука Банчи поделился мнением о поражении в Казани от УНИКСа (93:101) в матче группового этапа Еврокубка.

«Поздравляю хозяев с хорошей игрой, в первой половине она была просто образцовой. У нас новая команда, девять человек ещё не играли на таком высоком европейском уровне. УНИКС после двух поражений был настроен очень боевито. Я недоволен своей командой, особенно в первой половине, когда мы стали уступать больше 10 очков. Чтобы успешно играть против такой талантливой команды, как УНИКС, надо играть от защиты. У нас сильная группа, и нам нужно очень постараться, чтобы выйти в следующий этап, сыграть на другом уровне оставшиеся 5 матчей. Кроме «Дарушшафаки» и «Пари Леваллуа» все остальные команды имеют практически равные шансы.

Мы боролись до конца, но не за разницу, ведь в итоге 2-3 команды в группе могут иметь одинаковые показатели. Поэтому оставшиеся матчи будут очень важны. Я внушаю своим игрокам, что здесь не НБА, не Д-лига, это европейский баскетбол, здесь борьба идёт за каждое владение, за каждую минуту», — цитирует специалиста пресс-служба казанского клуба.