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28 очков Томпсона помогли «Голден Стэйт» разгромить «Миннесоту» — "+24"

Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 125:101 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Клэй Томпсон, набравший 28 очков. На счету Стивена Карри 22 очка. Кевин Дюрант участия в матче не принимал. У «Миннесоты» дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс — 16 очков, 12 подборов. Эндрю Уиггинс набрал 17 очков.

Эта победа стала для «Уорриорз» пятой подряд.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
125 : 101 (22:22, 29:28, 44:26, 30:25)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Карри - 22, Касспи - 13, Янг - 12, Игуодала - 11, Уэст - 10, Ливингстон - 8, Маккоу - 8, Грин - 7, Макги - 6, Белл, Дюрант, Кук, Буше, Джонс, Луни, Пачулия
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 17, Таунс - 16, Гибсон - 14, Тиг - 14, Батлер - 11, Дьенг - 8, Кроуфорд - 6, Мухаммад - 5, Бьелица - 3, Брукс - 3, Джонс - 2, Джорджес-Хант - 2, Олдрич, Браун, Паттон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз Клэй Томпсон
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