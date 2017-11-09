28 очков Томпсона помогли «Голден Стэйт» разгромить «Миннесоту» — "+24"

«Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 125:101 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Клэй Томпсон, набравший 28 очков. На счету Стивена Карри 22 очка. Кевин Дюрант участия в матче не принимал. У «Миннесоты» дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс — 16 очков, 12 подборов. Эндрю Уиггинс набрал 17 очков.

Эта победа стала для «Уорриорз» пятой подряд.