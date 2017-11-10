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Лю: «Кливленд» дрался и боролся, но Харден есть Харден

Баскетбол

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» назвал главного виновника поражения своей команды.

«Думаю, игроки «Кливленда» действительно дрались и боролись. Но Харден есть Харден. Он реализовал несколько сложных трёхочковых с сопротивлением после ведения. Мы специально вынуждали его делать такие броски и активно мешали, но он всё равно несколько раз попал в важные моменты», – цитирует Лю ESPN.

Встреча завершилась поражением «Кавальерс» со счётом 113:117.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Тайрон Лю
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