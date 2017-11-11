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«Бруклин» на выезде обыграл «Портленд», на счету Мозгова 9 очков и 5 подборов

Баскетбол

«Бруклин Нетс» вырвал победу у «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 101:97 в пользу гостей.

В составе победителей самым результативным игроком стал Д'Анджело Расселл, набравший 21 очко. На счету Демарре Кэрролла 16 очков. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 18 минут, набрал 9 очков, сделал 5 подборов и допустил 4 потери. У «Портленда» 21 очко набрал Юсуф Нуркич, 17 — Дэмьен Лиллард.

Это вторая победа «Нетс» в последних семи матчах.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
97 : 101 (28:21, 24:25, 18:31, 27:24)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 21, Лиллард - 19, Макколлум - 17, Тёрнер - 11, Напьер - 11, Харклесс - 8, Коннотон - 6, Суониган - 2, Вонле - 2, Уилкокс, Коллинс, Амину, Болдуин, Лейман, Леонард, Дэвис
Бруклин Нетс: Расселл - 21, Кэрролл - 16, Краббе - 12, Холлис-Джефферсон - 11, Харрис - 10, Мозгов - 9, Динуайдди - 9, Эйси - 8, ЛеВерт - 5, Аллен, Букер, Зеллер, Уайтхед, Килпатрик, Лин, Уаттара, Уайли
Расселл: игроки «Бруклина» устали от поражений, нужно было переломить ситуацию
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Портленд Трэйл Блэйзерс Д'Анджело Расселл Тимофей Мозгов Юсуф Нуркич
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