«Бруклин» на выезде обыграл «Портленд», на счету Мозгова 9 очков и 5 подборов

«Бруклин Нетс» вырвал победу у «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 101:97 в пользу гостей.

В составе победителей самым результативным игроком стал Д'Анджело Расселл, набравший 21 очко. На счету Демарре Кэрролла 16 очков. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 18 минут, набрал 9 очков, сделал 5 подборов и допустил 4 потери. У «Портленда» 21 очко набрал Юсуф Нуркич, 17 — Дэмьен Лиллард.

Это вторая победа «Нетс» в последних семи матчах.