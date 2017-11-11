Джордж: просто старался оставаться в режиме атаки

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (120:111).



«Я просто старался оставаться в режиме атаки. Если розыгрыши предоставляли возможности, и парни открывались, я старался их заигрывать. Но мне кажется, что большинство атак завершались, когда я играл один на один против их больших, возле кольца», – цитирует Джорджа ESPN.



27-летний баскетболист провёл на площадке 42 минуты, собирав коллекцию из 42 очков, девяти подборов, семи результативных передач и трёх перехватов.

«Оклахома» выиграла у «Клипперс», Джордж набрал 42 очка, Лу Уильямс — 35