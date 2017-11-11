Маркус Моррис: фанаты «Бостона» отлично поработали и помогли нам выиграть

Мощный форвард «Бостон Селтикс» Маркус Моррис прокомментировал победу в регулярном чемпионате НБА над «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 90:87 в пользу хозяев. По ходу матча преимущество «Шарлотт» достигало 18 очков.



«Обычно я играл в «Ти-Ди Гарден» за команду гостей, но это всегда было трудное место, здесь очень тяжело побеждать из-за поддержки болельщиков. Фанаты сегодня отлично поработали и помогли нам выиграть эту игру», — цитирует игрока ESPN.

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