Стивенс: Ирвинг смотрел концовку игры «Бостона» и прислал нам смс

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс после победы в регулярном чемпионате НБА над «Шарлотт Хорнетс» ответил на вопрос о состоянии лидера команды Кайри Ирвинга. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 90:87 в пользу хозяев.

«После игры мы с ним не смогли поговорить, над Кайри колдовали врачи. Но он отправил смс, когда мы вернулись в тренерскую: «Путь к успеху. Отличная победа». Очевидно, он смотрел концовку игры», — цитирует тренера ESPN.

Ирвинг провёл на площадке всего одну минуту, после чего получил удар локтем в лицо от одноклубника Арона Бейнса и не смог продолжить встречу.