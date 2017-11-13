«Юта» минимум на месяц потеряла Гобера

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер пропустит не менее месяца из-за ушиба большеберцовой кости, сообщается на сайте клуба. Травму 25-летний баскетболист получил в матче регулярного чемпионата с «Майами Хит» (74:84). В той игре Гобер набрал 12 очков и сделал 12 поборов.

Через месяц французский центровой пройдёт новое обследование, после которого станут известны точные сроки его возвращения в строй.

В нынешнем сезоне Гобер провёл 12 матчей в регулярном чемпионате, в среднем за игру набирая по 13,9 очка, делал 10,5 подбора.