Кузма: меня должны были выбрать в топ-5 драфта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма считает, что его выбрали на минувшем драфте слишком поздно.



«Под каким номером меня должны были выбрать? Определённо в первой пятёрке», – приводит слова Кузмы репортёр «Лейкерс» Майк Трюделл.



Напомним, что в топ-5 драфта-2017 были выбраны Маркелл Фульц («Филадельфия Сиксерс»), Лонзо Болл («Лейкерс»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»), Джош Джексон («Финикс Санз») и Де'Аарон Фокс («Сакраменто Кингз»). Кайл был выбран под 27-м номером.



В нынешнем сезоне Кузма набирает в среднем по 15,2 очка и собирает по 6,8 подбора за матч. По этим показателям он опережает всех из первой пятёрки минувшего драфта.

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