Е. Пашутин: постараюсь вернуть «Автодор» на высокие позиции в турнирной таблице

Евгений Пашутин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Автодора».



«Хотелось бы поблагодарить Владимира Евстафьевича Родионова за оказанное доверие. Со своей стороны постараюсь сделать максимум, чтобы вернуть «Автодор» на высокие позиции в турнирной таблице (а именно – выход в плей-офф Единой лиги ВТБ и итоговое место не ниже 6-го), а также играть в современный, агрессивный баскетбол. Конечно, будет непросто, но мы никогда не ищем лёгких путей», – приводит слова Пашутина официальный сайт «Автодора».

Родионов: Пашутин поможет «Автодору» решить поставленные задачи