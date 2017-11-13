Уэйтерс: я никогда не был грязным игроком

Защитник «Майами Хит» Дион Уэйтерс ответил центровому «Юты Джаз» Руди Гоберу, который обвинил его в грязной игре.



«Я никогда не был грязным игроком. Я бросился за мячом. Я даже не знал, что это был Гобер. А он сразу начал писать в социальных сетях. Я не являюсь большим поклонником социальных сетей. В конце концов, это не имеет значения. Скажите ему, чтобы он избавился от этих мыслей. Мы выиграли, они проиграли. Вот и всё», – приводит слова Уэйтерса The Score.



Напомним, что в недавнем матче регулярного чемпионата Дион столкнулся с Гобером. Центровой «Юты» получил травму и теперь будет вынужден пропустить как минимум месяц.

«Юта» минимум на месяц потеряла Гобера