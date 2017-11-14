«Вашингтон» разгромил «Сакраменто» — "+18"

«Вашингтон Уизардс» уверенно победил «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 110:92 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джон Уолл, набравший 21 очко. Марчин Гортат записал себе в актив 18 очков, Брэдли Бил — 14. У «Сакраменто» 16 очков на счету Джорджа Хилла, по 12 набрали Бадди Хилд и Зак Рэндольф.

Эта победа стала для «Уизардс» четвёртой в последних пяти матчах. «Кингз» потерпели 10-е поражение в 13 сыгранных матчах сезона.