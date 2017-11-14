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«Голден Стэйт» без Карри добыл 7-ю победу подряд, переиграв «Орландо»

Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 110:100 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 21 очко. На счету Дрэймонда Грина 20 очков. Разыгрывающий Стивен Карри участия в матче не принимал. За «Орландо» 20 очков набрал Никола Вучевич, ещё 16 — Эван Фурнье, а Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

Эта победа стала для «Уорриорз» седьмой кряду.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз:
Орландо Мэджик:
Дюрант: Стивен Карри – идеальный лидер для «Голден Стэйт»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Орландо Мэджик Кевин Дюрант Стивен Карри
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