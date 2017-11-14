«Голден Стэйт» без Карри добыл 7-ю победу подряд, переиграв «Орландо»

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 110:100 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 21 очко. На счету Дрэймонда Грина 20 очков. Разыгрывающий Стивен Карри участия в матче не принимал. За «Орландо» 20 очков набрал Никола Вучевич, ещё 16 — Эван Фурнье, а Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

Эта победа стала для «Уорриорз» седьмой кряду.