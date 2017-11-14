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Кантер: мне неважно, как Джеймс называет себя: Королём, Королевой или Принцессой

Баскетбол

Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер прокомментировал стычку с форвардом «Кливленд Кавальерс» Леброном Джеймсом в матче регулярного чемпионата между их командами, подшутив над прозвищем оппонента Король.

«Мне неважно, как там себя называет Джеймс: Королём, Королевой, Принцессой или как-то ещё. Мы вышли на площадку сражаться и никому не позволим нападать на нас», – цитирует Кантера ESPN.

Встреча завершилась поражением «Нью-Йорка» со счётом 101:104, а Кантер и Джеймс за разговор на повышенных тонах и обмен толчками получили по техническому фолу.

Дабл-дабл Джеймса помог «Кливленду» вырвать победу у «Нью-Йорка»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Леброн Джеймс Энес Кантер
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