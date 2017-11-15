Родионов: Макиев не работал, как надо. Вряд ли он получит игровое время в ЦСКА

Президент «Автодора» Владимир Родионов поделился мнением о бывшем центровом команды Алане Макиеве, в августе подписавшем контракт с ЦСКА.

«Я разорвал контракт с Макиевым. Он не хотел работать так, как надо. Не знаю, что мешало ему в Саратове. Если бы он поработал над своими ногами, из него мог бы выйти толк. Посмотрим, как сложится его карьера в ЦСКА, но вряд ли он получит игровое время», — сказал Родионов.

В прошлом сезоне в составе «Автодора» Макиев сыграл в 17 матчах Единой лиги ВТБ (4,4 очка, 2,9 подбора, 0,5 передачи за 15,6 минуты) и 13 матчах Лиги чемпионов ФИБА (3,7 очка, 2,7 подбора, 0,5 передачи за 11,6 минуты).